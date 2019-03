Hannover 96: Kind-Gegner setzen sich bei Mitgliederversammlung durch

Hannover Hannover 96 hat einen neuen Aufsichtsrat und demnächst auch einen neuen Präsidenten. Bei der Mitgliederversammlung setzten sich die Gegner von Martin Kind klar durch. Der bisherige Clubchef will in Zukunft nur noch Chef der Profifußball-Gesellschaft sein.

Alle fünf Kandidaten der Oppositionsgruppe „Pro Verein 1896“ inklusive des früheren 96-Kapitäns Carsten Linke wurden in den neuen fünfköpfigen Aufsichtsrat gewählt. Mit dieser klaren Mehrheit können die Kind-Gegner nun den Nachfolger des langjährigen Präsidenten einsetzen, der in Zukunft nur noch Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA sein möchte. Neuer 96-Präsident soll der frühere Fanbeauftragte und bisherige Aufsichtsrat Sebastian Kramer werden. „Heute ist der Tag, an dem wir neu aufstehen“, sagte der alte und neue Aufsichtsrat Ralf Nestler, der von „Pro Verein 1896“ nominiert wurde.