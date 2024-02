Galatsaray will ihn Für diesen Wechsel könnte Hannover 96 Millionen kassieren

96-Coach Leitl äußerte bei der Spieltagspressekonferenz am Mittag Verständnis für den Wechselwillen des Spielers und die wirtschaftlichen Zwänge des Klubs. Allerdings kritisierte der 46-Jährige die unterschiedlichen Transferfenster in den verschiedenen Ligen. Mit einer einheitlichen Regelung käme man „dem Fairplay“ näher, sagte Leitl. In der Türkei endet die Transferfrist erst an diesem Freitag.