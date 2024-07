Entscheidung bei 96 So geht es bei Martin Kind und Hannover 96 weiter

Um 11 Uhr entschied der BGH in Karlsruhe: Kinds Abberufung durch den Mutterverein Hannover 96 e.V. aus dem Juli 2022 ist rechtens. In dem Urteil der letzten Instanz in Zivil- und Strafverfahren in Deutschland heißt es: „Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen.“ Zuvor hatten das Landgericht Hannover sowie das Oberlandesgericht Celle in dem jahrelangen Rechtsstreit für Kind geurteilt.