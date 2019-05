Hannovers Pechvogel Jonathas : Er kam, traf - und flog nach nur neun Minuten wieder vom Platz

München Das hat es in der Bundesliga so noch nicht gegeben: Hannovers Jonathas musste neun Minuten, nachdem er eingewechselt worden war, schon wieder vom Platz. Zwischendurch gelang ihm beim großen FC Bayern ein Tor.

Rein, Tor, Gelb-Rot: Mit seinem Fußball-"Quickie" in nur 9:03 Minuten hat sich Jonathas Cristian de Jesus Mauricio in den Geschichtsbüchern der Fußball-Bundesliga verewigt. So schnell wie der Stürmer von Hannover 96 beim 1:3 (0:2) bei Bayern München hat nie zuvor ein Profi im deutschen Oberhaus die Kombination aus Einwechslung, Tor und Platzverweis hingelegt. Freuen konnte sich darüber beim Liga-Schlusslicht selbstredend niemand.