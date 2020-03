Coronavirus : Infizierter 96-Profi Hübers klagt über Langeweile

Köln Dem ersten positiv auf das Coronavirus getesteten Fußball-Profi in Deutschland, Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96, geht es in der häuslichen Quarantäne den Umständen entsprechend gut.

"Heute habe ich leichte Grippe-Symptome, aber nichts, was ich zuvor in meinem Leben noch nicht erlebt habe", sagte der 23-Jährige im Skype-Interview mit dem Vereins-TV der Niedersachsen am Samstag.