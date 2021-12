Nach der Zimmermann-Entlassung : Dabrowski übernimmt als Interimstrainer bei Hannover 96

Hannover Nach der Trennung von Trainer Jan Zimmermann wird U23-Coach Christoph Dabrowski bei Hannover 96 erst einmal als Interimstrainer fungieren. Der Ex-Profi werde auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Hamburger SV auf der Bank sitzen, teilte der Zweitligist mit.

Zweitligist Hannover 96 hat nach der Trennung von Trainer Jan Zimmermann in Ex-Profi Christoph Dabrowski einen vorläufigen Nachfolger gefunden. Der bisherige U23-Coach wird die Mannschaft "auf das Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag vorbereiten und beim Nordduell auch auf der Bank sitzen", hieß es in einer Mitteilung des Klubs von Mittwoch.