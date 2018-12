Schwere Verletzung : Füllkrug-Aus schockt Hannover

Hannovers Trainer Andre Breitenreiter (l) spricht nach dem Spiel mit Hannovers Niclas Füllkrug. Foto: dpa/Swen Pförtner

Hannover Die nächste schwere Knieverletzung von Niclas Füllkrug schockt Hannover 96, der Angreifer fällt bis zum Saisonende für den Abstiegskampf aus. An Weihnachten droht den Niedersachsen eine Urlaubssperre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Andre Breitenreiter hatte sich einen dicken Schal um den Hals gewickelt und wirkte etwas blass im Gesicht. Und das wohl nicht nur, weil der Trainer von Hannover 96 mit einer Grippe zu kämpfen hat. Sein Torjäger Niclas Füllkrug fehlt Breitenreiter wegen einer schlimmen Knieverletzung für den Rest der Saison im Kampf gegen den Abstieg. Ein Schock für den Tabellenvorletzten.

"Das ist ein sehr, sehr großer Verlust für uns", sagte Breitenreiter vor dem Abschluss der Hinrunde gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Niclas ist ein sehr, sehr wertvoller Spieler für uns." Doch der Angreifer, der in seiner Karriere immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, kann den wankenden Niedersachsen erst einmal nicht mehr helfen.

Füllkrug habe sich laut Manager Horst Heldt eine "schwerwiegende" Knieverletzung zugezogen. Zwar steht die endgültige Diagnose noch aus, aber laut Heldt stehen die "Chancen gleich null", dass der 25-Jährige diese Saison noch einmal spielen kann. "Diese Verletzung trifft uns schwer", sagte Heldt.

"Der Junge ist am Boden zerstört", sagte Breitenreiter. Schließlich machen die Knie Füllkrug immer wieder Probleme. Wie schon Kevin-Prince Boateng und Mario Götze vor ihm, vertraute er sich zuletzt sogar dem Biostatiker Ralph Frank an, ein ehemaliger Physiotherapeut von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Der Heilpraktiker setzt auf andere Impulse als die Schulmedizin. Doch die Hoffnung auf schnelle Heilung hat sich nun zerschlagen. Füllkrug, der gebürtige Hannoveraner, das Gesicht des Klubs mit kultiger Zahnlücke, war bereits in seiner Zeit in Nürnberg als auch in Bremen mit Kniebeschwerden längere Zeit ausgefallen.

Was Füllkrug leisten kann, wenn er fit ist, hatte er in der Vorsaison gezeigt. Mit 14 Treffern trug er maßgeblich dazu bei, dass Hannover als Aufsteiger auf einem starken 13. Platz landete. Im Sommer bot Borussia Mönchengladbach angeblich 18 Millionen Euro für seine Dienste, doch das Kind der Stadt blieb in Hannover und verlängerte seinen Vertrag bis 2022. Es sei eine "große Wertschätzung von 96" gewesen, ihn trotz des Angebots "nicht ziehen zu lassen", sagte Füllkrug: "Das heißt, sie sehen noch mehr Potenzial in mir."

Ebenso wie Miroslav Klose übrigens. "Er bringt vieles mit, was einen guten Mittelstürmer ausmacht, er ist schnell und kann den Ball halten", hatte der Weltmeister von 2014 zuletzt der Bild-Zeitung gesagt und Füllkrug sogar bei Bundestrainer Joachim Löw ins Gespräch gebracht. Er traue Füllkrug "noch vieles zu, auch die Nationalmannschaft."

Und während Füllkrug nur zu gerne auf den Platz zurückkehren würde, droht seinen Kollegen an Weihnachten weiter Straftraining. "Es gilt das, was ich gesagt habe", sagte Breitenreiter, der vier Punkte aus den letzten zwei Spielen des Jahres gefordert hatte - damit das Team über die Feiertage ein bisschen entspannen und eine besinnliche Zeit mit der Familie verbringen darf. Nach dem 1:1 in Freiburg müssen sie also gegen Düsseldorf gewinnen. "Wir brauchen sehr viel Arbeit auf dem Platz, das wird der Ansatz sein, um drei Punkte zu holen", sagte Breitenreiter. Immerhin muss er der 45-Jährige derzeit aber nicht um seinen Job fürchten.

(rent/sid)