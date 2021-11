Nach nur fünf Monaten : Hannover 96 trennt sich von Trainer Zimmermann

Hannover Jan Zimmermann ist nicht länger Trainer von Hannover 96. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt gab, habe man sich „auf Grund der sportlichen Entwicklung“ getrennt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Hannover 96 hat sich nach nur fünf Monaten von Trainer Jan Zimmermann getrennt. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. „Auf Grund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht“, sagte Sportdirektor Marcus Mann.