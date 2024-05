„Alle anderen können mich mal“ HSV-Trainer Baumgart lässt nach dem Derbysieg Dampf ab

Baumgart nannte keine Namen, sagte aber selbstbewusst: „Ich weiß, dass ich ein guter Trainer bin – egal ob man Erfolg hat oder nicht. Ich weiß, was ich kann. Da brauche ich keinen von außen.“ Seine Kritiker „können erzählen, was sie wollen - ist ihr gutes Recht. Wir sind ja alle froh, dass wir in einem freien Land leben. Jeder darf sich äußern. Es äußern sich ja sogar Leute, die die letzten 20 Jahre gar nicht in Hamburg waren.“