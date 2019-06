Ex-HSV-Stürmer : Lasogga wechselt nach Katar

Hamburg Pierre-Michel Lasogga hat einen neuen Verein gefunden. Der 27-Jährige geht künftig für Al-Arabi Doha auf Torejagd. Zuletzt war spekuliert worden, der Angreifer könne nach England wechseln

Pierre-Michel Lasogga zieht es nach seinem Aus beim Zweitligisten Hamburger SV nach Katar. Al-Arabi Sports Klub twitterte am Dienstag, dass er den 27 Jahre alten Angreifer für drei Jahre unter Vertrag genommen habe. Zuletzt war spekuliert worden, Lasogga könne nach England wechseln. Dort spielte der Stürmer in der Saison 2017/18 bereits auf Leihbasis - für Leeds United in der zweiten Liga.