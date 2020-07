Hecking nach HSV-Trennung : „Sehe mich als Erstliga-Trainer“

Der Blick geht nach oben: Dieter Hecking will zurück in die Bundesliga. Foto: dpa/Tom Weller

Köln Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking, hat nach der Trennung vom Hamburger SV seinen Willen, in die Bundesliga zurückzukehren unterstrichen. Der HSV und Hecking hatten am Samstag das Ende der Zusammenarbeit nach nur einem Jahr bekannt gegeben.

Trainer Dieter Hecking hat seine Trennung vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach dem verpassten Aufstieg mit der fehlenden Perspektive begründet. "Ich sehe mich grundsätzlich schon als Erstliga-Trainer. Ich habe immer gesagt, dass ich nur für den HSV in die 2. Liga gegangen bin", sagte der 55-Jährige der Bild-Zeitung: "Im Moment kann man nicht sagen, ob am Ende so viel Geld zur Verfügung steht, um die Wahrscheinlichkeit eines Aufstiegs im Vergleich zur gerade abgelaufenen Saison zu erhöhen."