Im Alter von 85 Jahren : Fußball-Legende Uwe Seeler ist tot

Hamburg Uwe Seeler ist am Donnerstag verstorben. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und HSV-Legende wurde 85 Jahre alt. Der deutsche Fußball trauert.

Seeler spielte seine gesamte Karriere beim Hamburger SV und gilt dort als absolute Identifikationsfigur und ist wohl der wichtigste Mann, der je das Trikot mit der Raute getragen hatte. In der Saison 1963/1964 wurde er mit 30 Toren der erste Torschützenkönig der neuen Fußball-Bundesliga. In der gleichen Saison wurde er auch zum Fußballer des Jahres gekürt.

Der Stürmer wurde am 5. November 1936 in Hamburg geboren und galt während seiner aktiven Zeit als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Berühmt wurde er unter anderem durch seinen Hinterkopf-Tore. Auch in der deutschen Nationalmannschaft hinterließ er seine Fußspuren und wurde 1966 in England Vizeweltmeister. Bei dem legendären Wembley-Tor stand der HSV-Profi auf dem Feld. Vier Jahre später wurde er mit Deutschland noch einmal WM-Dritter. Zwei Jahre später ernannte der Deutsche Fußball-Bund Seeler zum zweiten Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Seit 2003 war er zudem Ehrenbürger seiner Heimatstadt.