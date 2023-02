Verein bestätigt Mindestens ein HSV-Profi in Autounfall verwickelt – illegales Autorennen?

Der HSV bestätigte, dass „ein Spieler der Rothosen am Montagabend in einen Autounfall verwickelt war, bei dem glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Ein weiterer Spieler war nach Kenntnisstand des Klubs als Beifahrer eines anderen Fahrzeugs in Unfallnähe zugegen“, wie es in einer Mitteilung hieß: „Der HSV befindet sich in der internen Aufarbeitung mit den Spielern.“