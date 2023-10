Kein Beweis für Autorennen HSV-Profi Dompé muss Geldstrafe zahlen

Bei dem Unfall Anfang Februar hatte Dompé in der Hafenstraße im Hamburger Stadtteil St. Pauli die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in eine Bushaltestelle gekracht. Anschließend entfernte er sich von dem Unfallort in einem Wagen, der seinem HSV-Teamkollegen William Mikelbrencis gehört. Der Polizei gegenüber sagte Dompé zunächst, seine Freundin habe den Unfallwagen gefahren. Diese Aussage zog er später zurück.