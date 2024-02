Kein Baumgart, kein Wicky Hamburger SV setzt (vorerst) auf Co-Trainer Polzin

Mögliche Namen wie Baumgart, die Wunschlösung vieler Fans, oder Wicky, den Schweizer Trainer-Shootingstar mit HSV-Vergangenheit, kommentierte Boldt am Montag nicht. „Natürlich kennen wir den Markt gut und wissen, was auf dem Markt ist und was wir wollen“, sagte Boldt. Man werde intern wie extern „weitere Gespräche führen“ und parallel überlegen, „welche Möglichkeiten in der Realität wirklich existieren, den HSV weiter nach vorne zu bringen und nicht, was irgendwo als Name rumgeistert und vielleicht gar nicht umsetzbar ist und am Ende vielleicht gar nicht passen könnten.“