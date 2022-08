Forderungskatalog „nicht umsetzbar“ : HSV lehnt 120 Millionen Euro von Investor Kühne ab – Darlehen von Hanse Merkur

Update Hamburg Der Hamburger SV weist die vom bei den Fans umstrittenen Unternehmer Klaus-Michael Kühne angebotene Finanzspritze wegen der Bedingungen, die an diese Offerte geknüpft sind, zurück. Der Klub lässt sich aber ein Hintertürchen offen. Für die Stadionsanierung gibt es ein Darlehen der Hanse Merkur.

Jansen betonte, dass „die Grenzen für Anteilsverkäufe in unserer Satzung“ verankert seien. Das Maximum für auswärtige Investoren steht derzeit bei 24,9 Prozent. Eine Änderung der Satzung ist nur durch eine Dreiviertelmehrheit in der Mitgliedschaft zu erreichen. Diese lehnt das mehrheitlich aber ab. Das Präsidium, so Jansen, habe 2021 den Auftrag erhalten, die bestmögliche Rechtsform für den HSV zu bewerten. Im Gespräch ist die Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Jansen sagte, er wolle sich „direkt und persönlich mit Herrn Kühne zu seinem Angebot austauschen“.