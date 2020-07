Ehemaliger DFB-Trainer : Horst Hrubesch wird Nachwuchsdirektor beim HSV

Hamburg Der ehemalige Torjäger und langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch wird Nachwuchsdirektor beim Hamburger SV. Der 69-Jährige soll als Verantwortlicher des Nachwuchsleistungszentrums „die Prozesse in der Talententwicklung“ maßgeblich vorantreiben.

Hrubesch arbeitete von 2000 bis 2016 im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes in unterschiedlichen Funktionen. 2008 wurde er mit der U 19 und 2009 mit der U 21 Europameister. 2016 gewann Hrubesch mit der Olympiaauswahl in Rio de Janeiro die Silbermedaille. Von 1978 bis 1983 erzielte er für den HSV in 159 Spielen 96 Tore.