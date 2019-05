HSV blamiert sich gegen Ingolstadt : Wieder ein Schritt Richtung Klassenerhalt

Hamburg Der Hamburger SV droht bei seiner Mission Wiederaufstieg krachend zu scheitern. Die Hanseaten haben gegen Kellerkind Ingolstadt 0:3 im eigenen Stadion verloren. Eine dicke Blamage.

Die Krise beim einstigen Aufstiegsfavoriten Hamburger SV nimmt dramatische Formen an. Der Bundesligaabsteiger unterlag am 32. Spieltag Abstiegskandidat FC Ingolstadt 0:3 (0:1) und verpasste damit die Rückkehr auf den zweiten Tabellenplatz, den vorerst weiterhin der SC Paderborn trotz einer 0:2-Niederlage im Ostwestfalen-Derby bei Arminia Bielefeld belegt.

"Wir müssen verbessern, was wir heute nicht so gut gemacht haben. Es hat die letzte Konsequenz gefehlt", sagte HSV-Kaptiän Gotoku Sakai. Vor 50.768 Zuschauern im Volksparkstadion wurde der HSV bereits in der achten Minute kalt erwischt. Nach einem Stellungsfehler von Leo Lacroix entwischte Paraguays Nationalspieler Lezcano der Hamburger Abwehr und erzielte seinen achten Saisontreffer. Nur vier Minuten später hätte Ingolstadt den Vorsprung ausbauen können, aber HSV-Torwart Julian Pollersbeck klärte in höchster Not gegen Thomas Pledl.