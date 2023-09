„Bodenlos schlecht“ Walter schimpft auf seine HSV-Profis

Keine Ausreden, nur Klartext: Den stärksten Auftritt am Freitagabend lieferte der Hamburger SV in der Analyse der nächsten Pleite bei einem aufmüpfigen Aufsteiger. „Bodenlos schlecht“, schimpfte Trainer Tim Walter, „keine Qualität“, ätzte Torwart Daniel Heuer Fernandes. Das 1:2 (1:2) beim VfL Osnabrück hinterließ Risse in der längst nicht mehr heilen HSV-Welt und Zweifel an der Mission Bundesliga-Rückkehr.