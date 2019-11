Bundesliga-Geschichte : HSV-Stadionuhr wird im Fußballmuseum ausgestellt

Dortmund 17 Jahre zeigte die Stadionuhr des Hamburger SV die Erstliga-Zugehörigkeit des Klubs an. Nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte wurde sie demontiert. Nun bekommt sie einen Platz im Fußball-Museum in Dortmund.

Die legendäre HSV-Stadionuhr aus dem Hamburger Volksparkstadion erhält im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund künftig ihren Stammplatz. Nach Aussage von Museums-Direktor Manuel Neukirchner in der „Sport Bild“ wird die über 17,13 Meter lange und 1,09 Meter hohe Uhr von 2021 an in den Räumlichkeiten in Dortmund zu sehen sein. „Die HSV-Stadionuhr ist ein wunderbares Exponat. Mit ihr können wir Bundesliga-Geschichte eindrucksvoll in Szene setzen“, sagte Neukirchner.