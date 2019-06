Mittelfeldspieler kommt ablösefrei : HSV holt Kittel aus Ingolstadt

Hamburg Der Umbruch beim Hamburger SV geht weiter. Sonny Kittel wechselt ablösefrei vom FC Ingolstadt an die Elbe. Er ist bereits der sechste Zugang des HSV.

Der Hamburger SV hat für seine Mission Aufstieg in die Bundesliga mit Mittelfeldspieler Sonny Kittel seinen sechsten Neuzugang verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom FC Ingolstadt an die Elbe und erhält einen Vierjahresvertrag. Das gab der HSV am Dienstag bekannt.