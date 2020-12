Angreifer bringt HSV zurück auf Kurs : Terodde hat Aufstieg und Zweitligarekord im Blick

Hamburg Zwölf Spiele, 13 Tore und schon sechs Doppelpacks - Simon Terodde trifft und trifft und trifft. Der Torjäger des Hamburger SV sorgt dafür, dass sein Team wieder Kurs auf das große Ziel Aufstieg nimmt. Und er kommt einer historischen Bestmarke immer näher.

Rekordtorschütze der 2. Bundesliga ist noch immer Hannovers Idol Dieter Schatzschneider mit 154 Treffern. Terodde fehlen nach dem 4:0 der Hanseaten am Dienstag gegen den SV Sandhausen noch 23 Tore - hält er seine Quote und trifft weiter wie bislang alle 78 Minuten, kann er "Schatz" in dieser Saison noch überholen. Und Terodde ist aktuell viel zu zuzutrauen.