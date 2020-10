„Tormaschine“ des HSV : Terodde lässt Hamburg träumen

Hamburg Simon Terodde trifft und trifft und trifft. Auch im Derby gegen St. Pauli hat die "Tormaschine" des Hamburger SV doppelt geliefert - und wird für seinen Klub mehr und mehr zur Aufstiegsversicherung.

" Aaron Hunt hat schon ein bisschen gefrotzelt, dass ich vier oder fünf Tore hätte machen können", sagte der Angreifer des Hamburger SV nach dem 2:2 (1:1) am Sky-Mikrofon: "Die hätte ich gerne gemacht, aber vielleicht dann nächste Woche in Kiel." Terodde grinste.

Zuzutrauen ist dem 32 Jahre alten Mittelstürmer momentan fast alles. Mit seinem vierten Doppelpack der noch jungen Saison bewahrte Terodde den Tabellenführer am Freitagabend vor der ersten Niederlage und rettete dem HSV in einem "Wild-West-Spiel" mit seinem späten Ausgleichstreffer in der 84. Minute zumindest einen Punkt.