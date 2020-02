Umfrage unter Dauerkarteninhabern : HSV-Fans wollen weitere Pyro-Shows

Hamburg Der Pyro-Testlauf beim Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen den Karlsruher SC ist nach Angaben des HSV bei den Fans gut angekommen.

Der HSV hatte am vergangenen Samstag mit der ersten legalen Pyro-Show im deutschen Profi-Fußball für viel Aufsehen gesorgt. Vor der Partie gegen den Karlsruher SC (2:0) wurden beim Einlaufen der Teams vor der Nordtribüne im Volksparkstadion kontrolliert zehn Rauchtöpfe in den Vereinsfarben Schwarz, Weiß und Blau gezündet, alles eingebettet in eine große Choreographie. Die Umfrage des HSV dazu endete in der Nacht zu Donnerstag, teilte der Klub mit.