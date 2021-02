Kevin Keegan wird 70 : Wie "Mighty Mouse" beim HSV zum Bundesliga-Riesen wurde

Hamburg Er ist nach Uwe Seeler der populärste Fußballer, der je das Trikot des Hamburger SV getragen hat. Am Sonntag wird "Mighty Mouse" Kevin Keegan 70 Jahre alt. Über einen englischen Wuschelkopf, der zum ersten Pop-Star der Bundesliga wurde.

Sein Foto hängt immer noch in der HSV-Arena, und gäbe es Uwe Seeler nicht, Kevin Keegan wäre bis heute der populärste Fußballer, der je das Trikot des Hamburger SV getragen hat. Nur drei Jahre lang flitzte die englische "Mighty Mouse" über den Rasen des alten Volksparkstadions, prägte dabei aber eine der erfolgreichsten Perioden der Vereinsgeschichte. Am Sonntag vollendet der einstige Weltklassestürmer sein 70. Lebensjahr.

Und der charmante Keegan, der mit Hilfe seiner deutschsprachigen Frau Jean erstaunlich schnell die neue Sprache lernte, verzückte die HSV-Anhänger. Rasante Dribblings, feine Pässe und wuchtige Kopfstöße - nach einem Jahr der Eingewöhnung entpuppte sich das nur 1,69 m große Ausnahmetalent nicht nur als kompletter Fußballer. Tausende von neuen, mehrheitlich weiblichen Fans, die bis dahin mit Fußball wenig anfangen konnten, strömten nur wegen des knuddeligen Wuschelkopfs in die ungemütliche Betonschüssel am Volkspark.

In einer Zeit, als Fußball-Profis eigentlich nur Fußball spielten, war Keegan schon ein Pop-Star - und das war durchaus wörtlich zu nehmen. Zusammen mit Smokie nahm er den Titel "Head over heels in love" auf, ein Ohrwurm weit über die Hansestadt hinaus. 15 Wochen lang hielt sich der Song in den deutschen Charts, Höchstnotierung Rang zehn.