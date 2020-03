Bei HSV-Sieg gegen Regensburg : Borussia-Leihgabe Beyer erleidet schwere Gehirnerschütterung

Hamburg Der 2:1-Sieg des Hamburger SV gegen Jahn Regensburg wurde überschattet von der Verletzung von Jordan Beyer, der nach einem Zusammenprall vom Platz getragen werden musste. Wenige Stunden nach Abpfiff folgte nun die Diagnose.

Youngster Jordan Beyer vom Zweitligisten Hamburger SV hat beim 2:1 (1:1) gegen Jahn Regensburg am Samstag eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Der 19-Jährige war mit dem Kopf unglücklich mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste in der 87. Minute mit der Trage vom Platz gebracht werden. Zuvor war er minutenlang behandelt worden. Zur Stabilisierung erhielt er eine Halskrause und wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beyer war in der Winterpause auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zum HSV gewechselt, sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2022. Das Eigengewächs der Fohlen soll in Hamburg bei Trainer Dieter Hecking Spielpraxis sammeln und dem Traditionsverein helfen, in die Bundesliga zurückzukehren. Bei Borussia kam Beyer in der Hinrunde unter Trainer Marco Rose lediglich zu drei Einwechslungen.