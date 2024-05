Neuer Sportvorstand HSV trennt sich von Boldt – Nachfolger steht fest

Kuntz feierte bislang vor allem als Trainer Erfolge. Die WM in Katar verpasste er als Nationalcoach der Türkei erst in den Play-offs gegen Portugal. Die U21-Nationalmannschaft des DFB führte er drei Mal in Serie ins EM-Finale, 2017 und 2021 holte er jeweils den Titel. Zuvor hatte er Management-Erfahrungen bei der TuS Koblenz und beim VfL Bochum gesammelt. Er war zudem acht Jahre Vereinschef bei seinem Ex-Klub Kaiserslautern und gehörte 2015/2016 dem DFL-Vorstand an.