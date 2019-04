Social-Media-Panne : HSV wirbt mit Magdeburg-Fans fürs Topspiel in Köln

Düsseldorf Vor dem Topspiel am Montag beim 1. FC Köln ist dem Hamburger SV in den sozialen Medien ein bitterer Fehler unterlaufen. Es ist nicht die erste Panne dieser Art.

Erster gegen Zweiter. Am Montag (20.30 Uhr) empfängt Spitzenreiter 1. FC Köln den Hamburger SV zum Topspiel in der 2. Bundesliga. Um seine Anhänger zu mobilisieren und auf die Partie einzustimmen, erstellte der HSV in den Sozialen Netzwerken eine Veranstaltung. Dabei unterlief dem Zweitligisten allerdings ein peinlicher Fehler. Auf der offiziellen Veranstaltungsgrafik waren im Hintergrund nicht die HSV-Fans zu sehen, sondern die des 1. FC Magdeburg. Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten hatte der HSV am vergangenen Montag eine bittere 1:2-Heimniederlage kassiert.