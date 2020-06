HSV-Trainer Hecking hadert mit Last-Minute-Fluch : „Dinge, die sehr, sehr weh tun“

Hamburg Der Hamburger SV nutzt die Vorlage der Rivalen nicht. Statt mit einem Sieg gegen Holstein Kiel auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga zu klettern, reicht es nur zum 3:3. Wieder kassiert der HSV ein spätes Gegentor. Trainer Dieter Hecking ist etwas ratlos.

Der Fluch der späten Gegentore gefährdet mehr und mehr das Aufstiegsprojekt des Hamburger SV. Beim 3:3 (2:1) gegen Holstein Kiel verspielte der HSV am Montagabend wieder einmal Sekunden vor dem Abpfiff eine Chance, sich im Kampf um einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga einen Vorteil zu verschaffen. „Das sind Dinge, die sehr, sehr weh tun“, sagte Trainer Dieter Hecking nach dem Nordduell. „Das sind Punktverluste, die braucht keiner.“

Es war die dritte Partie nach dem Ende der Corona-Zwangspause, in der der HSV wichtige Zähler in der Schlussphase verspielte: beim 2:2 in Fürth, beim 2:3 in Stuttgart und nun beim 3:3 gegen den Nordrivalen. Insgesamt fünf Punkte, die den Hamburgern noch sehr fehlen könnten. Warum das immer passiere, wisse er nicht, sagte Hecking. „Da eine Antwort zu finden, wäre wahrscheinlich etwas für Psychologen.“