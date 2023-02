Nach Unfall „Empfindliche Geldstrafen“ für HSV-Profis

Der Autounfall ereignete sich am Montagabend in der Nähe des Hamburger Hafens. Nach Klubangaben war Dompe „direkt verwickelt“, Mikelbrencis „als Beifahrer eines anderen Fahrzeugs in der Nähe“ zugegen. Beide Spieler hatten „sich vorm Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt“. Die Ermittlungen laufen - auch „wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens“, wie die Polizei dem SID bestätigte.