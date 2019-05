Neuer HSV-Trainer : Druck ist für Hecking kein Problem - im Gegenteil

Hamburg Dieter Hecking soll den Hamburger SV zurück in die Bundesliga führen. Die von Krisen erschütterten Hanseaten wünschen sich von ihrem neuen Hoffnungsträger dabei vor allem Ruhe und Kontinuität.

Zumindest Aaron Hecking ist schon selig. "Mein Sohn ist glühender HSV-Fan. Der sitzt wahrscheinlich gerade auf den Färöer Inseln und denkt sich: Gott sei Dank, es hat geklappt", sagte Papa Dieter Hecking, der neue Trainer des krisengeschüttelten Hamburger SV. Die anderen leidgeplagten Anhänger des Traditionsklubs muss Hecking nun erst einmal von sich überzeugen: Am besten mit der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga im nächsten Sommer.

Hecking ist kein Träumer, dass der HSV "eine sehr große Herausforderung" darstellt, ist dem 54-Jährigen völlig klar. Der Druck an der Elbe ist für den Vater von fünf Kindern aber kein Problem - im Gegenteil. "Wenn es geheißen hätte, dass der HSV ein guter Zweitligist bleiben möchte, dann würde jemand anderes hier sitzen", sagte Hecking bei seiner Vorstellung am Mittwoch. In Hamburg zählt trotz der Konkurrenz aus Stuttgart, Nürnberg und Hannover nach der völlig verkorksten Zweitliga-Saison im nächsten Jahr nur der Aufstieg.