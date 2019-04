Das Chaos ist zurück : Der HSV ist wieder der HSV

Hamburg Dem Hamburger SV droht ein zweites Jahr die 2. Liga - mit harten Konsequenzen. Die Verantwortlichen versuchen die Diskussion um Coach Hannes Wolf einzudämmen, doch die größten Probleme macht sich der Klub wieder mal selbst.

Der einstige Bundesliga-Dino macht sich selbst in der Zweitklassigkeit noch zum Gespött und schaltet in den Verzweiflungsmodus. Durch den Sturz aus der Aufstiegszone taumelt der Hamburger SV in der 2. Fußball-Liga nicht nur durch die sportlich größte Krise unter seinem angeschlagenen Trainer Hannes Wolf, sondern muss sich angesichts der Suspendierung von Lewis Holtby auch noch die Willensfrage im Saisonfinale stellen.