Profi in Quarantäne : Coronafall beim HSV bestätigt

Profi in Quarantäne

Der Corona-Verdachtsfall beim Hamburger SV ist durch einen Labortest bestätigt worden. Dies teilte der Klub dem SID am Dienstag mit. Der betroffene Profi ist in Quarantäne, die Konsequenzen für das Team bleiben abzuwarten.

Am Montag war beim Fußball-Zweitligisten ein Schnelltest eines Spielers vor dem eigentlich geplanten Training positiv ausgefallen, der Aufstiegsanwärter sagte daraufhin seine Aktivitäten ab.

Der betroffene Profi befindet sich in Quarantäne. Unklar ist noch, welche Folgen die Infektion mit Blick auf den Spielbetrieb hat. Der HSV führte am Dienstag erneut Schnelltests bei seinen Profis in einem Drive-in-Verfahren durch und wird dann mit dem zuständigen Gesundheitsamt das weitere Vorgehen besprechen.