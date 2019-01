HSV-Vorstandschef Hoffmann: "Wir haben oft Verträge abgeschlossen, die waren dramatisch überbezahlt"

Hamburg Der Hamburger SV treibt in der 2. Liga die Konsolidierung voran. Der Klub aber schiebt große Altlasten vor sich her.

Mittelfristig will Hoffmann den HSV wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. "Über der Entwicklung der nächsten Jahre steht ein Kernsatz - wir wollen ein normaler Fußball-Klub werden", sagte der Manager: "Wir sind mit Ankündigungen, Versprechen und groß angelegten Visionen in den letzten Jahren schlecht gefahren."

Der HSV hatte in seiner Finanznot zuletzt angekündigt, dass in Zukunft die Spielergehälter an der Elbe bei einer Million Euro pro Jahr in der 2. Liga beziehungsweise zwei Millionen in der Bundesliga eingefroren werden.