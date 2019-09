Bewegendes Statement : HSV-Profi Jatta bricht sein Schweigen

Hamburg HSV-Profi Bakery Jatta hat sich nach den Spekulationen um seine Identität zu Wort gemeldet. Auf seiner Instagram-Seite bedankt er sich beim Klub und Fans für die Rückendeckung. Er machte auch deutlich, wie sehr ihn die Vorwürfe belastet haben.

In der vergangenen Woche hatte das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte die Ermittlungen gegen den Fußballprofi eingestellt. Nach einem Medienbericht der Sport Bild vom 7. August hatte es an der Identität Jattas Zweifel gegeben. Es wurden bei den Ermittlungen jedoch keine belastbaren Anhaltspunkte gefunden. Daraufhin hatten auch mehrere Zweitligisten ihre Proteste gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV zurückgezogen.

„Ich lebe ein besseres Leben als vorher. Mit all Ihren freundlichen Reaktionen, Ihren Kommentaren und Ihrer bedingungslosen Unterstützung haben Sie die beste Antwort auf die Verleumdungskampagne gegeben“, schrieb Jatta weiter über die Menschen, die ihm in den vergangenen Wochen zur Seite gestanden hatten und hob dabei auch den HSV-Lokalrivalen FC St. Pauli hervor. „Getrennt in den Farben, vereint in der Sache“, fügt Jatta hinzu – und lässt eine Kampfansage folgen: „Trotz meiner Dankbarkeit habe ich aber keinen Zweifel, dass wir euch besiegen werden. Denn ein Derby wird immer ein Derby sein“. Am Montag, 16. September, gastiert der HSV bei den Kiezkickern.