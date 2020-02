Nach Zweifel an seiner Identität : HSV-Profi Jatta spricht über schwierige Zeit

Hamburg Bakery Jatta vom Hamburger SV hat den kräftezehrenden Wirbel um seine Person abgehakt. Im vergangenen Jahr waren Zweifel an seiner Identität geäußert worden. Vor allem die Fans, seine Teamkollegen und der Klub haben ihm Kraft gegeben.

„Ich danke Gott dafür. Und ich danke allen HSVern für ihre große Liebe. Ich bin gesegnet“, sagte der Gambier in einem Interview des Stadionmagazins „HSV live“. Die Zeit, als Zweifel an seiner Identität geäußert wurden, sei für ihn schwierig gewesen: „Niemand kann sich vorstellen, wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe. Ich wurde öffentlich an den Pranger gestellt. Aber wofür? Was hatte ich verbrochen? Ich habe mich gefühlt, als wollte man mich wegsperren, mich ins Gefängnis stecken“, sagte der 21-Jährige.