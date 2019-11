Erste Zweitliga-Saison : HSV macht acht Millionen Euro Verlust

Hamburg Der Hamburger SV hat die erste Zweitliga-Saison seiner 132-jährigen Vereinsgeschichte erwartungsgemäß mit einem Fehlbetrag in Millionenhöhe abgeschlossen.

Wie der Tabellendritte am Donnerstag mitteilte, erwirtschaftete der Traditionsklub in der Spielzeit 2018/2919 ein Minus von acht Millionen Euro. In der vorherigen Spielzeit 17/18 fehlten nach dem Erstliga-Abstieg 5,8 Millionen in der Kasse.