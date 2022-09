HSV-Probleme ohne Ende : Stolpert jetzt auch Vereinsboss Jansen?

Hamburg Probleme ohne Ende: Nach dem Aus von Vorstand Thomas Wüstefeld stehen dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und Aufsichtsratschef Marcell Jansen turbulente Wochen bevor.

Marcell Jansen wurde lauter – und schaltete in den Verteidigungsmodus. Ja, beim Hamburger SV türmen sich die Probleme auf. Aber nein, an Rücktritt denkt der Vereinsboss nicht. „Ich werde mich nicht mit irgendetwas verheiraten - weil ich unabhängig bin. Und immer war und bleibe“, sagte Jansen, der nach dem krachenden Aus von Finanzvorstand Thomas Wüstefeld nun selber stark in die Kritik gerät. Und meckerte: „Hier in Hamburg wird alles immer ein bisschen kritisch gesehen.“