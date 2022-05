Reis trifft gegen Hertha BSC : Hamburg macht großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr

Berlin Der Hamburger SV hat sich durch das knappe, aber verdiente 1:0 im Relegations-Hinspiel gegen Hertha BSC eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am Montag erarbeitet. Am Ende entscheidet eine verunglückte Flanke das Spiel.

Vorteil HSV! Felix Magath und die Hertha müssen mächtig zittern. Mit einem couragierten Auftritt hat der Hamburger SV den nächsten Schritt zur Bundesliga-Rückkehr gemacht und Hertha BSC noch näher an den sportlichen Abgrund geschossen. Ludovit Reis (57. Minute) sorgte am Donnerstagabend mit einer eigentlich missglückten Flanke für den 1:0 (0:0)-Sieg der Hanseaten in einem hitzigen Relegationsspiel. Mit einem Remis im Heimspiel kann der HSV am Montag vier Jahre Zweitliga-Tristesse hinter sich lassen.