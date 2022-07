Freistellung ungerechtfertigt : HSV verliert vor dem Arbeitsgericht gegen Ex-Sportdirektor Mutzel

Hamburg Der Hamburger SV hat vor dem Arbeitsgericht eine Schlappe hinnehmen müssen. Die Freistellung von Ex-Sportdirektor Michael Mutzel sei nicht gerechtfertigt gewesen, hieß es.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit dem früheren Sportdirektor Michael Mutzel eine Niederlage erlitten. Das Arbeitsgericht erklärte am Dienstag sowohl die Beurlaubung als auch die später erfolgte Freistellung des 42-Jährigen für unwirksam. Die HSV Fußball AG habe Mutzel nicht gegen dessen ausdrücklichen Willen beurlauben können, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts. Zudem äußerte die Kammer „Zweifel an der Wirksamkeit der im Arbeitsvertrag vereinbarten einseitigen Freistellungsmöglichkeit“ und sah „auch keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein nachhaltig gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien“. Gegen diese Entscheidung kann der HSV Berufung beim Landesarbeitsgericht Hamburg beantragen.