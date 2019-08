Kronzeuge aus dem Senegal : 1. FC Nürnberg will im Fall Jatta angeblich Beweise liefern

Hamburg Neue Entwicklungen im Fall Bakery Jatta: Der 1. FC Nürnberg will vor dem DFB-Sportgericht offenbar einen Kronzeugen vorsprechen lassen, der angeblich Beweise liefert, dass Jatta beim Hamburger SV unter falscher Identität aufläuft.

Jatta, der nach seiner Flucht 2015 in Deutschland ankam, leidet unter der Situation. Beim Ligaspiel am vergangenen Wochenende beim Karlsruher SC war der Flüchtling üblen Beleidigungen einiger Zuschauer ausgesetzt. "Die Stimmung gegen Baka wird natürlich auch geschürt", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking, der Jatta trotz der ungeklärten Vorwürfe konsequent einsetzt, und sprach von einer "vergifteten" Atmosphäre. "Pfiffe und gewisse Rufe sollten in einer zivilisierten Gesellschaft, wie sie in Deutschland vorherrscht, nicht vorkommen."

Seit die Sport Bild vor drei Wochen Zweifel an der Identität Jattas öffentlich gemacht hatte, ermitteln die zuständigen Behörden und auch der DFB. Kaum ein Tag vergeht, an dem es keine neue Meldungen in der Causa Jatta gibt. "Baka steckt alles sensationell weg", sagte Hecking: "Wie es in dem Jungen aussieht, weiß aber keiner so genau, das muss immer neu beobachtet werden." Jatta-Anwalt Bliwier gab einen kleinen Einblick: "Dass es eine Belastung für ihn ist, kann man sich vorstellen."