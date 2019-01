Finanzen des Zweitligisten: Ex-Präsident Hunke sieht für HSV Insolvenzgefahr

Hamburg Jürgen Hunke will am 19. Januar noch mal zum Präsidenten des Hamburger SV gewählt werden. Dass er sich um den Verein Sorgen macht, machte er jetzt klar. Vor allem beunruhigt ihn die finanzielle Lage des HSV.

Bei der Neuwahl des HSV-Präsidenten tritt Hunke am 19. Januar gegen Ex-Profi Marcell Jansen sowie den aktuellen Vize-Präsidenten Ralph Hartmann an. Laut Satzung gehört der Präsident des HSV e.V. automatisch dem sechsköpfigen Aufsichtsrat der Fußball-AG des HSV an.