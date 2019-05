Mission Aufstieg : Hecking bekommt beim HSV Vertrag für eine Saison

Hamburg Dieter Hecking ist am Mittwochnachmittag beim Hamburger SV als neuer Chefcoach vorgestellt worden. Über die größe seiner Aufgabe sei er sich bewusst, sagt er. Die heißt Aufstieg.

Durch HSV-Idol Kevin Keegan wurde er einst zum Fan, jetzt sieht sich Dieter Hecking als neuer Zweitliga-Trainer vor einer "Riesenherausforderung" beim Hamburger SV. Diese geht er aber mit viel Vorfreude an. "Die zweite Liga schreckt mich nicht, sie ist viel besser als ihr Ruf. Und vom ersten Tag an gestalten, das fühlt sich gut an", sagte der 54-Jährige und wirkte dabei rundum zufrieden.