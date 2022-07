Uwe Seeler verstarb am 21. Juli 2022 in Hamburg. Er war für den HSV der wohl wichtigste Spieler der Vereinsgeschichte, Ehrenbürger der Stadt und auch weltweit außerordentlich beliebt durch seine bescheidene und bodenständige Art. Deshalb ehrten ihn die Menschen mit Blumen, Kerzen und Fanutensilien an seiner Statue und an seinem Wohnhaus.