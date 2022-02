HSV-Stürmer mit Hattrick nach 13 Minuten : Robert Glatzel stellt Petersen-Bestmarke ein

Darmstadt Im Zweitligaspiel zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV gelingt HSV-Angreifer Robert Glatzel innerhalb der ersten 13 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Nur zwei andere Spieler waren noch schneller.

Robert Glatzel vom Hamburger SV hat am Sonntag mit einem Hattrick im Fußball-Zweitliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 den Rekord von Nils Petersen und Hans Haunstein eingestellt. Alle drei waren von Anfang an dreimal in Folge bis zur 13. Spielminute erfolgreich.