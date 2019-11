Kinsombi trifft in der 94. Minute : HSV übernimmt Tabellenführung

Hamburg Last-Minute-Jubel beim Hamburger SV: David Kinsombi (90.+4) hat den Aufstiegsanwärter zum 2:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden und damit an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen.

Der HSV geriet kurz nach der Pause in Rückstand: Eine Hereingabe von Niklas Kreuzer (47.) flog an Hamburgs Torhüter Daniel Heuer Fernandes vorbei ins Netz. Sonny Kittel (67.) gelang der Ausgleich - wenig später jubelte der HSV über den vermeintlichen Führungstreffer: Doch Martin Harnik (71.) stand bei seinem Abschluss knapp im Abseits. Nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nahm Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) den Treffer zurück. Auch ein Treffer von Aaron Hunt (83.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht - dann schlug Kinsombi spät zu.

In Bielefeld parierte zunächst Ortega den Foulelfmeter von Kevin Behrens (9.), dann ging die Arminia durch Jonathan Clauss (19.) etwas überraschend in Führung. Sandhausen, das insbesondere in der ersten Halbzeit das stärkere Team war, glich durch Behrens (31.) noch vor der Pause aus. In der Schlussphase vergab Bielefeld zahlreiche Chancen: Etwa durch Kapitän Fabian Klos (73.) oder Joan Edmundsson (77.), der die Latte traf.