2. Bundesliga 2018/19: Der Hamburger SV gewinnt in Sandhausen

Der HSV schießt sich die Last von den Schultern

3:0 in Sandhausen

Sandhausen Der Hamburger Sportverein hat seine ersten Punkte in der Zweiten Liga geholt. In Sandhausen siegten die Hanseaten mit 3:0.

Der Hamburger SV kann also doch 2. Liga. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt gegen Holstein Kiel (0:3) hat der Bundesliga-Absteiger im ersten Zweitliga-Auswärtsspiel seiner Historie einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Der HSV gewann 3:0 (2:0) beim SV Sandhausen - dem Synonym für Fußball-Provinz in Deutschland.

Schon vor dem Anpfiff wurde den Hamburgern deutlich gemacht, dass sie endgültig im Unterhaus angekommen sind. "Gestrandet in 2. Liga - Ahoi HSV", stand auf einem Plakat, das über der Zufahrtsstraße zum Stadion am Hardtwald hing. Zahlreiche mitgereiste Fans machten Erinnerungsfotos mit dem Ortsschild im Hintergrund und freuten sich über die 5000 Liter Freibier, die ein SVS-Sponsor locker machte.

HSV-Trainer Christian Titz, der sich als gebürtiger Kurpfälzer bestens in der Region auskennt und als C-Jugendlicher sogar das SVS-Trikot trug, baute seine Startelf im Vergleich zum Kiel-Spiel nur auf zwei Positionen um. Pierre-Michel Lasogga und Neuzugang Orel Mangala vom VfB Stuttgart durften von Beginn an ran. Der zweite Neue, Leo Lacroix von AS St. Etienne, saß zunächst auf der Ersatzbank.