Gala im Dortmunder Fußballmuseum: Ruhmeshalle des Fußballs eröffnet - Grindel meidet Roten Teppich

Dortmund Eine solche Promi-Dichte hat der deutsche Fußball noch nicht erlebt. Bei der Eröffnung der Hall of Fame in Dortmund waren Legenden wie Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Günter Netzer und Lothar Matthäus vereint. Nur einer mied die Kameras und Mikrofone.

Roter Teppich, aufgeregte Autogrammjäger, riesiger Medienrummel - vor dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ging es zu wie bei einer Preisverleihung für große Film-Stars. Die am Montag mit viel Pathos inszenierte Eröffnung der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs wurde zu einem Stelldichein der Fußball-Legenden. Unvergessene Stars wie Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Günter Netzer verliehen der Gala reichlich Glanz. „Ein solches Zusammentreffen an einem Ort hat es in dieser Form noch nicht gegeben“, schwärmte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.