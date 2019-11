Guardiola, Daum & Co.: Emotionale Trainer-Verpflichtungen im Fußball

Ob die Fans des strauchelnden FC Liverpool schon ahnten, was mit Jürgen Klopp auf sie und den Verein zukommen würde? Die Begeisterung an der Anfield Road, als Klopp den Klub auf Platz zehn von Brendan Rodgers übernahm, war grenzenlos: Klopp at the Kop! Sie sollten recht behalten: Er führte die Reds von Platz neun, über zwei vierte Plätze zur Vizemeisterschaft, in drei Endspiele (einmal Europa League, zweimal Champions League) und gewann die Königsklasse schließlich 2019.