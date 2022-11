Kontrastprogramm zu Katar : Warum viele Fußball-Fans am Sonntag nach Halbemond pilgern

In Halbemond findet heute das Spiel des Jahres für Groundhopper statt. Foto: imago sportfotodienst

Halbemond In Halbemond findet am Sonntag das Highlight des Jahres für viele Groundhopper statt. Im Motodrom steigt erstmals seit 1999 wieder ein Fußballspiel. Es gilt als Alternativprogramm zur WM in Katar.

Wenn am Sonntag die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, werden viele Fußball-Fans den Fernseher aus lassen. Mit dem Aufruf „Boycott Katar“ zeigten sich an den letzten Spieltagen der Fußball-Bundesligen die aktiven Fans solidarisch mit den Arbeitern in Katar und riefen dazu auf, die WM zu boykottieren. Nur gut, dass am Sonntag ein Alternativprogramm vielen Fans gerade zu den Schoß gefallen ist: in Halbemond findet das Spiel des Jahres für echte Groundhopper statt.

Im niedersächsischen Ort in Ostfriesland trifft die SG Sengwarden/Fedderwarden auf den SV Astederfeld. Es ist die zweite Kreisklasse, eine der untersten Ligen in Deutschland. Und doch lockt dieses Spiel wohl über Tausend Menschen in das Dorf Halbemond, in dem selbst nur 971 Menschen wohnen (laut Wikipedia).

Warum ist das so? Das liegt einzig und allein am Stadion. Das Motodrom Halbemond galt früher als eines der größten Stadien Deutschlands, wird inzwischen aber nur noch für Motorrad-Speedway-Rennen genutzt. Das letzte Fußballspiel in dem 34.000 Zuschauer umfassenden Rund fand im Jahr 1999 statt, als der FFF Berumsfehn dort eine Partie austrug.

Am Sonntag aber wird in Halbemond kein Motorradrennen ausgetragen. Es findet wieder ein Fußball-Spiel statt – und für das wurden im Vorverkauf schon rund 700 Eintrittskarten verkauft. Es wird mit über 1000 Fans gerechnet, die aus ganz Deutschland anreisen dürften.

Die SG Sengwarden/Fedderwarden ruft bei Instagram dazu auf, Rücksicht zu nehmen. Schließlich sei der Verein ein reiner Amateurklub und habe trotz intensiver Vorbereitungen sicher nicht alles berücksichtigen können. „Bedenkt immer, wir sind ein Amateurverein. Wir geben hier alle unser Bestes, um euch ein unterhaltsames Spiel zu ermöglichen. Sollte gegebenenfalls nicht alles rund laufen, seid bitte geduldig und bleibt entspannt“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des Vereins aus Ostfriesland. Unter dem Post verabredeten sich zahlreiche Groundhopper bereits für diese Partie.

Groundhopper sind Menschen, die Stadien „sammeln“. Sie versuchen im Jahr möglichst viele Fußballspiele in verschiedenen Stadien oder auf diversen Fußballplätzen zu sehen.

(dör)